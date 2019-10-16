الجيش السوداني يصدر تعميما بشأن المحاكمات العسكرية

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وصدر التعميم باسم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن بشأن تناول الصحف ووسائل التواصل أخبار محاكمات عسكرية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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وطالبت القوات المسلحة في التعيميم بعدم النشر في أمر المحاكمات العسكرية لعدم الإضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية.
وجاء في التعميم إن موسى هلال (المتهم بمحاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني بعد عزل عمر البشير) يتبع للقوات المسلحة، وهو بالتالي يخضع لقانون القوات المسلحة.
وأشارت إلى أنه في حالة المحاكمات العسكرية، للقضاء العسكري بموجب قانون القوات المسلحة الحق في تقدير كيف تكون المحاكمات وقد قُدر لها أن تكون سرية.
ولفتت التعميم إلى أنه للمتهمين كافة الحقوق التي كفلها الدستور للمتهمين مثل الحق في المحاماة، و"نؤكد على توفر عناصر المحاكمة العادلة بالكامل"،
مشددا على أن تجرى المحاكمة بكامل صلاحيات المحاكم العامة تحقيقاً للعدالة.
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