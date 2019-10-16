باحث سياسي لـ"سبوتنيك": استمرار "داعش" يشرعن الوجود الأمريكي في العراق

وأضاف حردان في حديث مع برنامج "عالم سبوتنيك" على "راديو سبوتنيك" أن الإدارة الأمريكية نقلت عددا من العناصر الإرهابية الأساسية إلى القواعد الأمريكية في العراق"، معتبرًا أن ما يحدث يعكس رغبة الولايات المتحدة في إظهار التنظيم الإرهابي "داعش" من جديد؛ لشرعنة وجودها في العراق.

وتابع حردان:

الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تنظيم "داعش" الإرهابي، لذلك نقلت قيادات التنظيم، لإعادة استخدامهم فيالأنبار العراقية، حيث لا تزال هناك خلايا نائمة يتم ملاحقتها من قبل الجيش العراقي.

وأشار الباحث السياسي إلى أن "عودة النفوذ الأمريكي في العراق جاء تحت مبرر، مساعدة العراق في القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى إعلان دونالد ترامب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا؛ كتبرير وتمهيد لسحب قواته من سوريا".

وأوضح حسن حردان أن "تنظيم داعش الإرهابي لم يعد بنفس قوة الماضي، ولذلك لا يمكن عودة التنظيم كما كان في السابق، بل سيتم استخدامه أمنيًا، من خلال القيام بعمليات تخريبية في مناطق بالشرق الأوسط من حين لآخر، بهدف تبرير وجود القوات الأمريكية".