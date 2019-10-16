دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق صور جوجل يدعم الآن خيار اقتصاص المستندات © Tech World قدمت بواسطة

لمن يستخدم خدمة صور جوجل سواء على الويب أو على هاتفه المحمول، يُدرك تمامًا قدرات هذه الخدمة الجبّارة.

فعبر الخدمة، يمكن القيام بالكثير من الأشياء الذكية، على سبيل المثال، اقتراح أرشفة صور الفواتير والأوارق الأخرى.

فضلًا عن تطبيق التأثيرات على بعض اللقطات الشخصية، ومنذ وقت ليس ببعيد، أشار فريق عمل الخدمة أنها ستبدأ في التوصية بقص المستندات.

والآن وبشكل رسمي، هناك محلق أو إعداد يدوي لاقتصاص المستندات من على تطبيق صور جوجل في أندرويد.

وللوصول إليه، ببساطة قم بالضغط على زر التعديل عند فتح أي صورة، وستجده موجود أسفل القائمة، وتحديدًا أقصى اليمين في محرر الصور. وعند النقر عليه، ستظهر واجهة الاقتصاص، على أن لا يدعم حاليًا تحديد أو الإشارة إلى حدود المستند تلقائيًا، لذلك ستحتاج إلى إجراء التعديل بشكل يدوي.

وبخلاف وظيفة الاقتصاص والتدوير المعتادة، فإن هذا لا يحدك من الأشكال المربعة أو المستطيلة، كما وهناك طريقة عرض تكبير لتثبيتها على الحدود الدقيقة للمستند.

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وعند الانتهاء، يتم قص الصورة وتصويبها لتبدو وكأنها وثيقة مناسبة، بعد ذلك يمكنك حفظ التعديل الخاص بك.

وكما هو الحال مع معظم التعديلات الأخرى، فإن الحفظ يكون في صورة جديدة، ولا يُصيب الصورة الأصلية أبدًا.

أخيرًا، هذه الوظيفة متاحة أيضًا لكل الصور، وليس فقط للمستندات، ولكن وظيفتها الأساسية هي استخدامها في الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالتحديث، فهو يبدو من جهة الخادم، لذلك فهو سيصل للمستخدمين بشكل تدريجي.

التدوينة تطبيق صور جوجل يدعم الآن خيار اقتصاص المستندات وتعديلها ظهرت أولاً على عالم التقنية.