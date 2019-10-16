دبي - بواسطة محمد فارس بعد سنوات من الإهمال تطبيق جوجل بلوجر يحصل على إعادة تصميم كبيرة © Tech World قدمت بواسطة

اعتدنا أن تكون منصّة بلوجر من جوجل منصة لانتقال أي شخص يرغب في مشاركة كلماته وآرائه، ولكن لأسباب واقعية تم تجاوز المنصة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك من قبل منصتي ووردبريس و Medium الأكثر احترافية.

بالتالي افترض الكثير بأن جوجل ستتجه لقتل خدمتها ببطء، وهذا ما شعرناه في عدم تلقي تطبيق بلوجر على أي تحديث خلال السنوات القليلة الماضية.

ولكن اليوم وبشكل مُفاجئ، أتاحت جوجل تحديث جديد للتطبيق قادم معه إعادة تصميم شاملة وكبيرة، وقد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى بلوجر 3.0.1، وفيه تم التخلي عن واجهة “هولو” القديمة، واستبدالها بالتصميم الحديث “ماتيريال ديزاين”، مما جعله أيضًا يتماشى مع تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى.

وبشكل أكثر تفصيلًا، ستُلاحظ الواجهة الجديدة يكتسحها اللون الأبيض بالكامل، وهناك شريط الأدوات القادم باللون الرمادي الداكن، فضلًا عن الأيقونة العائمة بالأسفل.

كما وتم تحديث جميع الأزرار وحقول إدخال النص وعناصر الواجهة الإضافية وفقًا لأحدث المعايير من تصميم جوجل، بما في ذلك دعمه لخاصية “تكيّف الأيقونات”.

وبعيدًا عن التصميم الحديث، لم يتغيّر الكثير في هذا الإصدار الجديد، بحيث يمكنك إنشاء أو تحرير المنشورات ورؤية قائمة بالمقالات المحفوظة والمنشورة، وكذلك دمج الصور من هاتفك أو من كاميراته.

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بدوره أيضًا، لا يزال التطبيق يفتقر إلى العديد من الميزات المتوفرة على منصة بلوجر من على موقع الويب.

والأهم من ذلك أن التطبيق لم يَعُدّ يُخبرُكَ بأنه غير متوافق مع إصدارات أندرويد الأحدث، وهو ما كان عليه في الإصدار السابق 2.1.3.

أخيرًا، تحديث Blogger 3.0.1 متاح حاليًا على صفحته من على متجر جوجل بلاي، ويمكنك أيضًا تحميله جانبًا عبر ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث بلوجر 3.0.1 على أندرويد.

التدوينة بعد سنوات من الإهمال تطبيق جوجل بلوجر يحصل على إعادة تصميم كبيرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.