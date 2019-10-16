دبي - بواسطة محمد فارس العب Call of Duty Mobile على حاسوبك الشخصي في 5 خطوات بسيطة © Tech World قدمت بواسطة

Call of Duty Mobile أحد الألعاب الجديدة لحملة الهواتف المحمولة، وهي المنافسة للعبة الأخرى والغنية عن التعريف “ببجي”.

ولكن بالاعتماد على الاحصائيات والأرقام الرسمية الأخيرة، نجد بأن اللعبة قد تجاوزت ببجي وبالكثير.

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على أي حال، الجميع مُعجب بالطريقة التي يُلعب بها Call of Duty Mobile، ويشتدد الإعجاب عندما يتعلق الأمر بعدد الأسحلة وصورها. ومع ذلك، يمكن أن يصبح اللعب لساعات طويلة على شاشة هاتفك المحمول مُمل بعض الشيء.

لذلك، إن كنت ترغب في تشغيل اللعبة على جهازك الحاسوب، فإليك كيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه، وبكيفية تُمثّل خمس خطوات بسيطة للغاية.

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خطوات تحميل ولُعب لعبة Call of Duty Mobile على حاسوبك:

الخطوة الأولى تتمثّل في تحميل المحاكي الرسمي للعبة Call of Duty Mobile والذي يحمل اسم Gameloop .

تحميل محاكي Gameloop على حاسوبك.

بعد تحميل المحاكي، قم بتثبيته وبمجرد الانتهاء قم بفتحه.

الخطوة الثالثة، انقر فوق تثبيت “Call of Duty Mobile” من داخل المحاكي.

الخطوة الرابعة، بعد التثبيت ببساطة قم بتشغيل اللعبة.

الخطوة الخامسة والأخيرة، قم بتسجيل الدخول باستخدام ملفك الشخصي على فيسبوك أو أدخله كـ “ضيف” لـ لعب اللعبة.

وأجدر بالإشارة، أنه وقبل بدء اللعب، سيتم عرض تعليمات حول عناصر التحكم وتصميم الأزرار، وضع في اعتبارك أنه لا يوجد أي خيار لتخصيص أو تغيير تخطيط الأزرار، ولكن يمكنك ضبط الحساسية لتناسب نوع السلاح الذي تستخدمه.

وبعد التثبيت، سيتطلب الأمر منك خطوة إضافية، ووتبلور في إعادة تشغيل حاسوبك وتمكين المحاكاة الافتراضية، وهنا لمستخدم “Intel CPU”، قم بالنقر فوق زر إعادة تشغيل الحاسوب ثم ادخل على BIOS، ومن ثم Advacnce BIOS Features وصولًا إلى Virtualisation Technology وانقر على تمكين.

وفي حالة التمكين سابقًا، لا داع أبدًا للخطوة الأخيرة، وبذلك تكون قد أنجزت المطلوب، وكل ما عليك هو الدخول للعبة وإطلاق النار واللعب مع الآخرين.

التدوينة العب Call of Duty Mobile على حاسوبك الشخصي في 5 خطوات بسيطة ظهرت أولاً على عالم التقنية.