دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أبعاد 20:9 في شاشة هاتف Galaxy S11 مع إطارات أنحف ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت اللمحات الأولى لمواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S11 في الإنتشار على شبكة الإنترنت، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن الهاتف يأتي بأبعاد 20:9 مع إطارات أنحف.

جاءت التسريبات الأولى خلال الفترة الماضية لتكشف عن خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S11 القادم بكاميرة مميزة بعدسات periscope telephoto لتقدم ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات في الهاتف، واليوم تقدم التسريبات أول اللمحات عن شاشة Galaxy S11.

في تسريبات نشرت عبر إصدار تجريبي لمتصفح في ملفات HTML 5، رصدت تفاصيل حول شاشة هاتف سامسونج Galaxy S11، حيث يظهر الهاتف في إختبارات HTML 5 في benchmark والذي يعرف الآن بنموذج رقم SM-G416U، وهو رقم النموذج الذي تتخذه سامسونج لسلسلة هواتف Galaxy S.

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وينطلق الهاتف وفقاً للتسريبات بنظام تشغيل Android 10، كما تأتي الشاشة بأبعاد 20:9، وهي الأبعاد ذاتها التي جاءت بها هواتف Galaxy A80 وA70، كما يتميز بدقة عرض 384 في 854 بيكسل في قوائم benchmark، .

في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد على التصميم الذي تتبناه سامسونج في إصدار العام المقبل Galaxy S11، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف قد يتميز بالتصميم المنبثق للكاميرة الأمامية لدعم هذه الأبعاد في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أبعاد 20:9 في شاشة هاتف Galaxy S11 مع إطارات أنحف ظهر على التقنية بلا حدود.