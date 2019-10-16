شبكة لينكدإن تتيح طريقة جديدة لتسهيل تنظيم الفعاليات على أرض الواقع من خلال إطلاق أداة جديدة مخصصة لذلك.
يبدو أن مايكروسوفت تريد من شبكتها لينكدإن التوسع أكثر للتأثير في سوق العمل والتوظيف وتطوير المهارات، فبعد أن ظلت الشبكة الأولى لربط الأشخاص مع بعضهم البعض في مجالات العمل، قررت التوسع أكثر لتبدأ بجمعهم معًا على أرض الواقع من خلال المنصة، حيث طورت أداة تتيح تنظيم الفعاليات على أرض الواقع من خلالها، وستبدأ بالظهور للمستخدمين غدًا.
الأداة الجديدة يُطلق عليها Events وستتاح بشكل مجاني، لتمكين التخطيط، الإعلان، ودعوة الأشخاص للمشاركة ضمن فعالية محددة على أرض الواقع.
وستظهر الأداة ضمن القائمة الرئيسية لموقع الشبكة، كما تظهر ضمن علامة تبويب خاصة على التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.
فيما ستصل لعموم المستخدمين بدًا من 17 أكتوبر وستكون متاحة باللغة الإنجليزية في البداية، قبل التوسع إلى لغات مختلفة أخرى.
يُذكر أن شبكة لينكدإن تضم نحو 650 مليون مستخدم حول العالم، يجتمعون معًا بشكل رئيسي بهدف تطوير أعمالهم ووظائفهم.
ويُمكن القول أن ميزة مشابهة ستساعد أكثر في عمليات التشبيك بين الموظفين أو الباحثين عن وظائف فيما بينهم، أو بين المؤسسات والباحثين عن موظفين، أو حتى بين أولئك الراغبون بإقامة فعاليات وندوات ضمن مجالات محددة.
كانت فيس بوك قد أطلقت أداة لتنظيم الفعاليات منذ فترة لكنها كانت للعموم، أما مع لينكدإن فالأمر يبدو متخصصًا أكثر في مجال العمل.
المصدر:
TechCrunch
التدوينة شبكة لينكدإن تطلق أداة تتيح تنظيم الفعاليات على أرض الواقع ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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