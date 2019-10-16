دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما لدى فيس بوك، الآن أصبح بإمكانك التحكم بكافة التطبيقات الخارجية التي تسمح لها بالوصول لبيانات حسابك على انستجرام.

يمكن الوصول للميزة الجديدة من خلال التوجه إلى الإعدادات – الأمان – التطبيقات والمواقع وستجد هناك قائمة بكل التطبيقات الخارجية والمواقع التي أعطيتها صلاحيات الدخول لحسابك لتوقف منها أي واحدة تريد.

بالإضافة لذلك، الآن عندما يطلب أحد المواقع أو التطبيقات صلاحيات الوصول لحسابك فإنه ستظهر رسالة منبثقة تطلب منك الموافقة والسماح لها أو الرفض.

تقول انستجرام أن هذه الخيارات الجديدة في التحكم بالخصوصية ستصل تدريجياً لكافة المستخدمين وقد تستغرق حتى ستة أشهر لتصل للجميع.

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كان يفترض أن توفر انستجرام مثل هذه الميزة منذ مدة بعيدة وهي شيء أساسي في الشبكات الاجتماعية لاسيما بعد الفضائح التي حصلت مثل كامبردج انالاتيكا.

من ناحية اخرى فرضت انستجرام قيود على المطورين في الواجهة البرمجية حيث خفضت إمكانيات الاستعلام لتكون بحد أقصى 200 استعلام للمستخدم في الساعة مقارنة بـ 5000 استعلام سابقاً، كما أنها أصبحت تطالب المستخدمين بالتوجه إلى الواجهة البرمجية الجديدة Instagram Basic Display API.

التدوينة انستجرام تتيح التحكم بصلاحيات وصول التطبيقات لحسابك ظهرت أولاً على عالم التقنية.