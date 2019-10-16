شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يرحب بعودة أمير الكويت صباح الاحمد من رحلة علاجه: "قرت عيوننا حفظك الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، إلى وطنه بعد رحلة علاجية ناجحة. وكتب بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" :"قرت عيوننا.. وقرت عيون أهل الكويت.. بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه.. حفظك الله لبلدك وشعبك.. وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الإنسانية ". Advertisements كان الشيخ صباح الأحمد الصباح قد عاد إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة ، بعد أن استكمل الفحوصات الطبیة التي تكللت نتائجھا بالنجاح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يرحب بعودة أمير الكويت صباح الاحمد من رحلة علاجه: "قرت عيوننا حفظك الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.