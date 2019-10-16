شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الروسى: الجيش السورى يسيطر على قواعد تركتها القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الروسى، اليوم، الأربعاء، إن الجيش السورى سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، رغم تكثيف روسيا للضغوط الدولية على أنقرة بسبب العملية العسكرية "غير المقبولة" المستمرة منذ أسبوع ضد قوات يقودها أكراد.