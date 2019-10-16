روكات تطلق فأرة جديدة لعشاق الألعاب

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أطلقت شركة روكات الألمانية فأرة جديدة لعشاق الألعاب من سلسلة Kone Pure، تمتاز بوزنها الخفيف وتصميمها العملي المريح، بـ 70 يورو. وتحتفظ الفأرة الجديدة بتصميم الموديل السابق بما في ذلك وضعية الأزرار الاستراتيجية وكذلك طارة الفأرة المتينة والمصنوعة من التيتانيوم. والفأرة الجديدة خفيفة لا يتعدى وزنها 66 غراماً، وتمتاز بجسم متين وطلاء Hybrid-Performance المقاوم للأوساخ، وصنعت الشركة الألمانية طارة الفأرة من التيتانيوم، مع كابل طوله 1.8 متر. وتعمل الفأرة الجديدة بمستشعر Owl-Eye بدقة 16000 نقطة في البوصة المربعة، ويمكن للمستخدم ضبط دقته على درجات مقدار كل منها 50 نقطة في البوصة، بالاعتماد على مستشعر PixArt 3389.





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