وان بلس تقدم الإصدار "مكلارين" من هاتفها 7T Pro

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أطلقت شركة وان بلس الإصدار McLaren من هاتفها الذكي 7T Pro الجديد. وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار الجديد يتميز بألياف الكربون الداكنة والمميزة لسيارات ماكلارين على الجانب الخلفي، مع اللون البرتقالي "بابايا". كما تضيء لمبة LED عند الإشعارات باللون البرتقالي أيضاً، وتظهر ساعة بسيطة بتصميم ماكلارين التقليدي على شاشة القفل خلفية افتراضية، وبمجرد إلغاء قفل الهاتف الذكي يظهر نظام أندرويد بتصميم مستوحى من صناعة السيارات. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon 855+ وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية UFS-3.0 سعة 256 غيغابايت. وتعمل شاشة الهاتف الذكي الجديد بدقة QHD+ مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتز، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل ويأتي مستشعر الزاوية الواسعة بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا الزووم 3x بدقة 8 ميغابيكسل، وتعمل البطارية بسعة 4085 مللي أمبير ساعة. وأعلنت وان بلس إطلاق إن سعر الإصدار الجديد يتراوح بين 849 و859 يورو.





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