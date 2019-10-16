قرص صلب جديد للألعاب من سيغيت

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أطلقت شركة سيجيت القرص الصلب Game Drive لجهاز الألعاب بلاي ستيشن4 الجديد، بنحو 90 دولاراً. وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الجديد مرخص رسمياً من شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، ويوفر سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت. ويمكن استعمال القرص بسهولة بفضل منفذ USB، ولا يحتاج القرص الصلب إلى كابلات شبكة منفصلة، ويمكن للمستخدم وضعه في جيبه أو حقيبة الظهر، وحمل ألعابه معه، ويتضمن الجهاز الجديد أيضاً شعار PS4. ويمكن التعرف على القرص الجديد وتثبيته في أقل من 3 دقائق.





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