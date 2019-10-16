النعناع علاج للصداع النصفي والقولون العصبي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تُستخدم أوراق النعناع منذ آلاف السنين في الطب القديم، ويمكن استخدام زيت النعناع في علاج عدة مشاكل صحية، أهمها تخفيف آلام الصداع النصفي. ويُنصح بتناول شاي النعناع أو كبسولات النعناع للتغلّب على عدة حالات، إليك فوائد النعناع: يخفّف النعناع عسر الهضم، وتقلصات البطن. يمكنك تناول كبسولات النعناع لتجديد الطاقة، وإضافة أوراق النعناع للطعام لتحسين الهضم وتخفيف أوجاع البطن* يجدد زيت وكبسولات النعناع الطاقة والنشاط، وبالمثل لشاي النعناع تأثير منعش. * يساعد النعناع على استرخاء العضلات في حالات الشد العضلي. * يمكن لزيت النعناع علاج أعراض متلازمة القولون العصبي إذا تم تناول قطرات منه يومياً لمدة أسبوعين. * تساعد مادة المنثول الموجودة في النعناع على زيادة تدفق الدم، وتسكين الأوجاع، وبالتالي تخفيف آلام الصداع النصفي والأوجاع الأخرى في الجسم بما في ذلك المفاصل. * النعناع مطهّر للفم من الجراثيم.

