إطلاق «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» الأولى من نوعها في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إطلاق «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في مدينة مصدر، والتي تمثل مرحلة جديدة من الابتكار والإنتاجية والنمو.

وأكد سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمدينة مصدر، يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2030. وقال في حفل تأسيس وإطلاق الجامعة: «إن إطلاقها يرسخ مكانة الدولة وريادتها، وهي إحدى ثمار فكر ورؤية محمد بن زايد وقناعته بأن المعرفة والاستثمار في الإنسان هما الركيزة الأساسية في الاستثمار وبناء المستقبل».

وأضاف أن الجامعة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصاد دولة الإمارات.

وقال الجابر:«إن الإمارات تتمتع ببيئة جاذبة وهي المكان الأمثل لإطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وإن قيادة الإمارات تعمل على إيجاد حلول للاستثمار في الإنسان وإن قطاع الذكاء الاصطناعي متعدد الأوجه ويتقاطع مع مختلف القطاعات مثل الصناعة والتعليم وغيرها. وأضاف أن الإمارات تستقطب أفضل العقليات من جميع أنحاء العالم والشركاء والأموال التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي».

وقال البروفيسور اندرو تشي-تشيه ياو، عضو مجلس الأمناء في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي:«إن الجامعة تهدف إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية».

وأضاف أن الجامعة هي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث ‫الذكاء الاصطناعي‬ على مستوى العالم.