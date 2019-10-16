22 ملياراً حجم استثمار الإمارات في الأنشطة الفضائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية؛ لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية؛ الرامية إلى تنظيم القطاع الفضائي في الدولة.

استعرضت الوكالة، في حفل رسمي نظمته أمس بأبوظبي، ملامح الاستراتيجية التي وضعتها وتشرف على تنفيذها، واعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ حيث تستهدف تعزيز إسهام القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في الفضاء، وإبرازها إقليمياً وعالمياً، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير خبرات متخصصة، وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي.

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق ستة أهداف رئيسية؛ هي: توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع؛ حيث سيجري تحقيق هذه الأهداف عبر 20 برنامجاً شاملاً و80 مبادرة.

وأعلنت، كذلك، الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، وهدفها تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»؛ الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات؛ حيث ستسهم الخطة في تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة؛ عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: لدينا أكبر قطاع فضائي في المنطقة، ويزيد استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى اليوم على 22 مليار درهم، ولدينا 10 أقمار صناعية في المدار، و8 تحت التصنيع، ولدينا أول مهمة استكشافية للمريخ عبر «مسبار الأمل».

وأضاف الأحبابي ل«الخليج»: القطاع الفضائي العالمي يقيم بنحو 350 مليار دولار سنوياً، وحجم نموه يقارب 8 إلى 9 %، وقطاعنا الفضائي ينمو تقريباً بمعدلات النمو العالمي نفسها، مشيراً إلى إبرام الوكالة نحو 30 اتفاقية مع وكالات الفضاء العالمية.

وتحدث المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، خلال عرضه للاستراتيجية عن دراسة أجريت خلال عام 2018 استهدفت قياس وعي المجتمع والطلاب بقطاع الفضاء الإماراتي تتضمن 2807، ممن يزيد عمرهم على 18 سنة، و920 من الطلاب دون سن 18، وتوصلت إلى أن نسبة الرضا عن توفير معلومات أنشطة ومشاريع وكالة الإمارات للفضاء 65% للمجتمع، و81% للطلاب.

وتوقع المشاركون في الدراسة أن يركز البرنامج الفضائي مستقبلاً بنسبة 90,4% على قدرات الإطلاق، و89,5 على تصنيع الأقمار الفضائية، و89,3% على إرسال مهمات فضائية، و90,7% على إرسال وتشغيل أقمار لتقديم الخدمات، و90,5% على قدرات البحث والتطوير، و89,3% على إرسال رواد فضاء إماراتيين، و90.5 على إرسال وتشغيل أقمار لتصوير الأرض.

وعرض دراسة أخرى أجريت عن اقتصاد قطاع الفضاء عام 2017 شاركت فيها 22 منشأة، وتوصلت إلى أن النمو في الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي يصل إلى 388%، بينما يصل الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي إلى 63%، وأن نمو الاستثمار في قطاع الفضاء يصل إلى 81 %، بينما يصل نمو الإنفاق على المشاريع التجارية الفضائية إلى 41 %. وأشارت هذه الدراسة إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17؛ أهمها: الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهات، 268 داخل الدولة و441 خارجها.

مذكرات التفاهم

وبعد الإعلان عن الاستراتيجية، وقع الدكتور الأحبابي مذكرة تفاهم مع شركة كريبتولابز؛ لتنفيذ برنامج يحفز الأفكار والأبحاث ذات الجدوى التجارية المقدمة من طلاب الجامعات في الفضاء ثم وضعها في حاضنات ثم برنامج مسرعات؛ لتتحول الفكرة إلى مشروع ثم إلى شركة فضائية.

ووقع،كذلك، مذكرة تفاهم مع «منصة محمد بن راشد للفضاء»، بالتعاون مع «دبي الجنوب»؛ للتعاون على إنشاء مناطق لشركات الفضاء الأجنبية؛ لتشجيعها في الدولة واستقطاب الشركات العالمية للدولة.