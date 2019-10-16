الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية لملاحقة تنظيم "داعش" شرقي العراق

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات الحشد الشعبي أنه "بمشاركة ألوية الحشد (اللواء الأول و28 وهندسة الميدان والاستخبارات) الشروع بعملية تفتيش وتطهير لمناطق عين الهلالي وصولا إلى منطقة علي صغير شمال شرق ديالى".
وأضاف: "انطلقت العملية بمحورين، الأول بدأ من تلال نفط خانه والمحور الثاني بمنطقة عين الهلالي لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى ضمن قاطع عمليات الحشد".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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