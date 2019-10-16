أكبر كشف أثري في مصر منذ سنوات.. 20 تابوت ملون بحالة جيدة بالأقصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة التوابيت المكتشفة فى البر الغربى بالأقصر .

التوابيت المكتشفة فى البر الغربى بالأقصر .مسقط - الشبيبة

استخرجت وزارة الآثار أكبر كشف أثرى فى السنوات الأخيرة، فى منطقة البر الغربى بالأقصر، حيث نجحت البعثة الأثرية برئاسة الدكتور مصطفى زيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى جبانة العساسيف، بكشف النقاب عن خبيئة ضخمة تضم عددًا كبيرًا من التوابيت.

وقالت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الكشف ،أمس الثلاثاء، وهو عبارة عن ما يقرب من 20 تابوتا أثريا ذات نقوش ملونة، تتمتع بحالة جيدة للغاية، ولا تحتاج إلى أعمال ترميم كثيرة.

وسيقام مؤتمر صحفى السبت المقبل لإعلان التفاصيل.