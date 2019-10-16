دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

ستوفر مجموعة منتجات هواوي الجديدة في الإمارات العربية المتحدة تجربة ذكية ومميزة لدعم نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعيهواوي تطلق رسمياً في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الحلول الرقمية ضمن استارتيجيتها "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي ستوفر مجموعة منتجات هواوي الجديدة في الإمارات العربية المتحدة تجربة ذكية ومميزة لدعم نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر، 2019: تحوّلت الأجهزة الذكية إلى بوابات هامة تتيح لمستخدميها تجارب ذكية متطورة لمستخدميها. وفي عصر الذكاء، يتوقع المستهلكون اختبار تجارب جديدة ونوعية. وتبرز هواوي في عصر "الاتصال في جميع الحالات" بصفتها المزود الوحيد القادر على توفير هذه التجربة في مختلف السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تمتلك هواوي مجموعة متكاملة من الإمكانيات في مجال المعالجات، والأجهزة، وخدمات الحوسبة السحابية، والشبكات، وتعتبر حالياً المورد الوحيد في القطاع الذي يمكنه توفير أنظمة اتصالات الجيل الخامس 5G المتكاملة. وبناء على نقاط القوة هذه، وبفضل ريادتها لعصر اتصالات الجيل الخامس، ستزود هواوي المستهلكين حول العالم بتجربة ملهمة ومتطورة في مختلف جوانب حياتهم.

وفي عصر الاتصال الفائق، تركز استراتيجية الشركة بشكل رئيسي على الهواتف الذكية، والاكسسوارات الرقمية والمرتديات، والمنازل الذكية، وإنترنت المركبات، والمكاتب الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية وأساليب الاتصال غير التقليدية. وانسجاماً مع رؤيتها العالمية، تسعى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لتزويد عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا بتجربة ذكية متطورة في مختلف السيناريوهات بما في ذلك المنزل الذكي، وتقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

في الأعوام العشر المقبلة، ستكون التحولات المنتظرة في قطاع المستهلكين على مستويات إنترنت الأشياء (IoT) وأساليب التفاعل الطبيعي والذكاء الاصطناعي التي ستعيد تجديد تجربة المستهلك. وتؤمن هواوي بقدرات الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في بناء عالم ذكي ومتصل تمامًا، فاليوم تفتح تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لعصر جديد.

وتهدف هواوي لإنشاء حياة ذكية متكاملة مناسبة لجميع أنواع الاستخدامات، مستندةً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير منظومة متناغمة ذكية قائمة على المنصات المفتوحة.

وتعتمد استراتيجية هواوي بشكل ﺭﺋﻴﺴﻲ على الهواتف الذكية ومنصات ثانوية مثل الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، والإكسسوارات الرقمية والمرتديات ، والسمّاعات، ونظم المعلومات والترفيه، وأجهزة معززة بتقنية إنترنت الأشياء (بما في ذلك الإضاءة، الأمن، الصوت والفيديو) والتي ستشكل معاً الأساس المتين لعالم رقمي متصل في جميع الحالات.

© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

حاليًا، تدعم حلول هواوي المتكاملة والمناسبة لجميع سيناريوهات الاستخدام ( All-scenario Smart Solution) كما تدعم بشكل أساسي المكاتب المتنقلة Mobile Office وحلول الرياضة والصحة الذكية Smart Sports & Health وحلول الحياة الأنيقة الذكية Elegant Life وحلول السفر الذكية Smart Travel و المنزل الذكي Smart Home.

وتتضمن قائمة المنتجات التي من المرتقب طرحها في الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من الأجهزة بما فيها HUAWEI WATCH GT 2، وHUAWEI FreeBuds 3، وHUAWEI Smart Scale، وHUAWEI WiFi Q2 Pro.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2: الرفيق الذكي

© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

كشفت هواوي في الآونة الأخيرة عن الجيل التالي من ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2. وبفضل المعالج Kirin AI الذي ابتكرته الشركة، تمتلك HUAWEI WATCH GT 2 القدرة على تزويد المستخدمين بتجربة ذكية تعزز فرص الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا. وتتوفر الساعة بطرازين أحدهما قياس 42 ميليمتر والآخر بقياس 46 ميليمتر؛ وتعتبر HUAWEI WATCH GT 2 أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. كما تم تعزيز هذه الساعات الذكية بخواص وظيفية متميزة مثل تقنية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى. وتمتاز الساعة بقدرات موسّعة لعمر البطارية: تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر بالقدرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوعين، وتأتي مزودة بتقنية ذكية لمراقبة ضربات القلب وتنبيه الاتصالات؛ بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل حتى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

وتمزج الساعة HUAWEI WATCH GT 2 بين وظائف الصحة وخواص التكنولوجيا في قراءة ومراجعة مستويات الصحة واللياقة البدنية الشاملة، وبتفاصيل أخرى مميزة. وتمتاز الساعة بتقنية ™HUAWEI TruRelax التي تقرأ اختلاف معدل نبضات القلب، وتوفر الملاحظات حول مؤشر الإجهاد لدى المستخدم. وتعتبر HUAWEI WATCH GT 2 الخيار الأمثل الذي يتجسد فيه مفهوم الحياة الأكثر ذكاء، حيث تدعم وظائف 15 نشاطاً رياضياً متعدداً وتقنيات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب والنوم مع HUAWEI TruSleep™ 2.0.

السمّاعات اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 3: الموسيقى كما لم تسمعها من قبل © alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

لعشاق الموسيقى حول العالم متطلبات خاصة فيما يتعلق بسمّاعات الرأس وسمّاعات الأذنين. وتعتمد السمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 على خواص ذكية ومتطورة لتلبية هذه المتطلبات، فضلاً عن تصميمها الاحترافي المتميز وخواصها الوظيفية الاستثنائية. ويتحقق ذلك بفضل المعالج HUAWEI Kirin A1، وهو أول معالج تبتكره هواوي خصيصاً لسوق السمّاعات والإكسسوارات الرقمية والمرتديات. وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مريح يتلاءم مع الجيب، ويسهل الإمساك بها في راحة اليد.

وفضلاً عن ذلك، تعمل خوارزمية إلغاء الضوضاء في HUAWEI FreeBuds 3 على إلغاء الضوضاء المحيطة بفعالية مما يتيح إجراء مكالمات هاتفية بجودة عالية. وتعتبر HUAWEI FreeBuds 3 أول سمّاعة أذن ستيريو حقيقي لاسلكية تلائم جميع المقاسات، بحيث تدعم خاصية الحد من الضوضاء خلال المكالمات وإلغاء الضوضاء بفعالية في الوقت الحقيقي. وقد تم تزويد علبة الشحن بقدرات شحن لاسلكية وخاصية الشحن العكسي عبر الهواتف الذكية التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة للمعالج Kirin A1، تمتلك السمّاعة HUAWEI FreeBuds 3 قدرة العمل لأربع ساعات بعد شحنها، وحتى 20 ساعة عند استخدامها بجانب علبة الشحن.

ميزان HUAWEI Smart Scale: الحل الذكي لتتبّع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية © alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

يعتبر ميزان HUAWEI Smart Scale الحل الذكي الأمثل لتتبّع جميع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين. ويمتلك الميزان القدرة على قراءة ما يصل إلى 9 تحليلات لتكوينات للجسم في فحص واحد، مما يساعد المستخدم على تتبّع وزنه، ونسبة الدهون في الجسم، ومعدل الاستقلاب الأساسي (BMR)، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ، مع قراءات أكثر تفصيلاً مثل النسبة المئوية للماء في الجسم، ومعدل الدهون الحشوية، وكتلة العضلات والعظام ومستويات البروتين. ويتحقق ذلك بفضل رقاقة BIA (تحليل مقاومة الكهرباء الحيوية) عالية الدقة، والتي تعتمد على 4 أجهزة استشعار للضغط وقدم ميزان قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة لتحقيق قياس دقيق ومريح.

وعلاوة على مساعدة المستخدمين في تتبّع صحّتهم، يأتي ميزان HUAWEI Smart Scale مزوداً بخواص إضافية مثل ساعة التنبيه الذكية Smart Alarm Clock، ومدرب اللياقة البدنية الشخصي، وتطبيق ذكي سهل الاستخدام.

جهاز الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro: اتصال استثنائي دون انقطاع

© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

عزّزت هواوي سيناريوهات المعيشة الذكية عبر جهاز الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخراً ليكون الجيل الجديد من أجهزة الراوتر المصممة لإنشاء شبكة واي فاي منزلية. وتم تزويد هذا المنتج المتميز بتقنيات متطورة مثل رقاقة المودم HUAWEI Gigahome 5630 gigabit, مع رقاقة المودم PLC والرقاقة منخفضة الاستهلاك من سلسلة SVN وتقنية PLC Turbo المبتكرة، لتحقيق اتصال مستمر دون انقطاع في جميع أنحاء المنزل مع التركيز على السرعات العالية، وتعزيز جودة الاتصال مع الحد الأدنى من التأخيرات الزمنية.

وإلى جانب الارتقاء بمستوى أداء الشبكة، يمتلك راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro القدرة على تعزيز الإشارات الضعيفة. ويمتاز الراوتر بسهولة التوصيل والتشغيل، فهو يتيح إمكانية ربط المستخدمين بنقطة الاتصال الساخنة والنطاق الترددي ذي الإشارة الأكثر قوة، مع تحسين قنوات الواي فاي لضمان قوة الاتصالات في مختلف أرجاء المنزل.

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://consumer.huawei.com/ae-en/

وللحصول على تحديثات منتظمة حول ’هواوي لأعمال المستهلكين‘، يرجى متابعتنا على الصفحات التالية:

فيسبوك: http://facebook.com/HuaweiDevice

تويتر: https://twitter.com/HuaweiArabia

يوتيوب: http://youtube.com/HuaweiArabia

إنستاجرام: https://instagram.com/huaweiarabia

للاستفسارات الإعلامية:

ماريا أوجارام

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: [email protected]

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© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر، 2019: تحوّلت الأجهزة الذكية إلى بوابات هامة تتيح لمستخدميها تجارب ذكية متطورة لمستخدميها. وفي عصر الذكاء، يتوقع المستهلكون اختبار تجارب جديدة ونوعية. وتبرز هواوي في عصر "الاتصال في جميع الحالات" بصفتها المزود الوحيد القادر على توفير هذه التجربة في مختلف السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تمتلك هواوي مجموعة متكاملة من الإمكانيات في مجال المعالجات، والأجهزة، وخدمات الحوسبة السحابية، والشبكات، وتعتبر حالياً المورد الوحيد في القطاع الذي يمكنه توفير أنظمة اتصالات الجيل الخامس 5G المتكاملة. وبناء على نقاط القوة هذه، وبفضل ريادتها لعصر اتصالات الجيل الخامس، ستزود هواوي المستهلكين حول العالم بتجربة ملهمة ومتطورة في مختلف جوانب حياتهم.

© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

وفي عصر الاتصال الفائق، تركز استراتيجية الشركة بشكل رئيسي على الهواتف الذكية، والاكسسوارات الرقمية والمرتديات، والمنازل الذكية، وإنترنت المركبات، والمكاتب الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية وأساليب الاتصال غير التقليدية. وانسجاماً مع رؤيتها العالمية، تسعى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لتزويد عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا بتجربة ذكية متطورة في مختلف السيناريوهات بما في ذلك المنزل الذكي، وتقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

© alqiyady هواوي تطلق Seamless AI Life لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

في الأعوام العشر المقبلة، ستكون التحولات المنتظرة في قطاع المستهلكين على مستويات إنترنت الأشياء (IoT) وأساليب التفاعل الطبيعي والذكاء الاصطناعي التي ستعيد تجديد تجربة المستهلك. وتؤمن هواوي بقدرات الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في بناء عالم ذكي ومتصل تمامًا، فاليوم تفتح تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لعصر جديد.

وتهدف هواوي لإنشاء حياة ذكية متكاملة مناسبة لجميع أنواع الاستخدامات، مستندةً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير منظومة متناغمة ذكية قائمة على المنصات المفتوحة.

وتعتمد استراتيجية هواوي بشكل ﺭﺋﻴﺴﻲ على الهواتف الذكية ومنصات ثانوية مثل الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، والإكسسوارات الرقمية والمرتديات ، والسمّاعات، ونظم المعلومات والترفيه، وأجهزة معززة بتقنية إنترنت الأشياء (بما في ذلك الإضاءة، الأمن، الصوت والفيديو) والتي ستشكل معاً الأساس المتين لعالم رقمي متصل في جميع الحالات. حاليًا، تدعم حلول هواوي المتكاملة والمناسبة لجميع سيناريوهات الاستخدام ( All-scenario Smart Solution) كما تدعم بشكل أساسي المكاتب المتنقلة Mobile Office وحلول الرياضة والصحة الذكية Smart Sports & Health وحلول الحياة الأنيقة الذكية Elegant Life وحلول السفر الذكية Smart Travel و المنزل الذكي Smart Home.

وتتضمن قائمة المنتجات التي من المرتقب طرحها في الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من الأجهزة بما فيها HUAWEI WATCH GT 2، وHUAWEI FreeBuds 3، وHUAWEI Smart Scale، وHUAWEI WiFi Q2 Pro.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2: الرفيق الذكي

كشفت هواوي في الآونة الأخيرة عن الجيل التالي من ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2. وبفضل المعالج Kirin AI الذي ابتكرته الشركة، تمتلك HUAWEI WATCH GT 2 القدرة على تزويد المستخدمين بتجربة ذكية تعزز فرص الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا. وتتوفر الساعة بطرازين أحدهما قياس 42 ميليمتر والآخر بقياس 46 ميليمتر؛ وتعتبر HUAWEI WATCH GT 2 أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. كما تم تعزيز هذه الساعات الذكية بخواص وظيفية متميزة مثل تقنية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى. وتمتاز الساعة بقدرات موسّعة لعمر البطارية: تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر بالقدرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوعين، وتأتي مزودة بتقنية ذكية لمراقبة ضربات القلب وتنبيه الاتصالات؛ بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل حتى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

وتمزج الساعة HUAWEI WATCH GT 2 بين وظائف الصحة وخواص التكنولوجيا في قراءة ومراجعة مستويات الصحة واللياقة البدنية الشاملة، وبتفاصيل أخرى مميزة. وتمتاز الساعة بتقنية ™HUAWEI TruRelax التي تقرأ اختلاف معدل نبضات القلب، وتوفر الملاحظات حول مؤشر الإجهاد لدى المستخدم. وتعتبر HUAWEI WATCH GT 2 الخيار الأمثل الذي يتجسد فيه مفهوم الحياة الأكثر ذكاء، حيث تدعم وظائف 15 نشاطاً رياضياً متعدداً وتقنيات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب والنوم مع HUAWEI TruSleep™ 2.0.

السمّاعات اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 3: الموسيقى كما لم تسمعها من قبل

لعشاق الموسيقى حول العالم متطلبات خاصة فيما يتعلق بسمّاعات الرأس وسمّاعات الأذنين. وتعتمد السمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 على خواص ذكية ومتطورة لتلبية هذه المتطلبات، فضلاً عن تصميمها الاحترافي المتميز وخواصها الوظيفية الاستثنائية. ويتحقق ذلك بفضل المعالج HUAWEI Kirin A1، وهو أول معالج تبتكره هواوي خصيصاً لسوق السمّاعات والإكسسوارات الرقمية والمرتديات. وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مريح يتلاءم مع الجيب، ويسهل الإمساك بها في راحة اليد.

وفضلاً عن ذلك، تعمل خوارزمية إلغاء الضوضاء في HUAWEI FreeBuds 3 على إلغاء الضوضاء المحيطة بفعالية مما يتيح إجراء مكالمات هاتفية بجودة عالية. وتعتبر HUAWEI FreeBuds 3 أول سمّاعة أذن ستيريو حقيقي لاسلكية تلائم جميع المقاسات، بحيث تدعم خاصية الحد من الضوضاء خلال المكالمات وإلغاء الضوضاء بفعالية في الوقت الحقيقي. وقد تم تزويد علبة الشحن بقدرات شحن لاسلكية وخاصية الشحن العكسي عبر الهواتف الذكية التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة للمعالج Kirin A1، تمتلك السمّاعة HUAWEI FreeBuds 3 قدرة العمل لأربع ساعات بعد شحنها، وحتى 20 ساعة عند استخدامها بجانب علبة الشحن.

ميزان HUAWEI Smart Scale: الحل الذكي لتتبّع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية

يعتبر ميزان HUAWEI Smart Scale الحل الذكي الأمثل لتتبّع جميع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين. ويمتلك الميزان القدرة على قراءة ما يصل إلى 9 تحليلات لتكوينات للجسم في فحص واحد، مما يساعد المستخدم على تتبّع وزنه، ونسبة الدهون في الجسم، ومعدل الاستقلاب الأساسي (BMR)، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ، مع قراءات أكثر تفصيلاً مثل النسبة المئوية للماء في الجسم، ومعدل الدهون الحشوية، وكتلة العضلات والعظام ومستويات البروتين. ويتحقق ذلك بفضل رقاقة BIA (تحليل مقاومة الكهرباء الحيوية) عالية الدقة، والتي تعتمد على 4 أجهزة استشعار للضغط وقدم ميزان قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة لتحقيق قياس دقيق ومريح.

وعلاوة على مساعدة المستخدمين في تتبّع صحّتهم، يأتي ميزان HUAWEI Smart Scale مزوداً بخواص إضافية مثل ساعة التنبيه الذكية Smart Alarm Clock، ومدرب اللياقة البدنية الشخصي، وتطبيق ذكي سهل الاستخدام.

جهاز الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro: اتصال استثنائي دون انقطاع

عزّزت هواوي سيناريوهات المعيشة الذكية عبر جهاز الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخراً ليكون الجيل الجديد من أجهزة الراوتر المصممة لإنشاء شبكة واي فاي منزلية. وتم تزويد هذا المنتج المتميز بتقنيات متطورة مثل رقاقة المودم HUAWEI Gigahome 5630 gigabit, مع رقاقة المودم PLC والرقاقة منخفضة الاستهلاك من سلسلة SVN وتقنية PLC Turbo المبتكرة، لتحقيق اتصال مستمر دون انقطاع في جميع أنحاء المنزل مع التركيز على السرعات العالية، وتعزيز جودة الاتصال مع الحد الأدنى من التأخيرات الزمنية.

وإلى جانب الارتقاء بمستوى أداء الشبكة، يمتلك راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro القدرة على تعزيز الإشارات الضعيفة. ويمتاز الراوتر بسهولة التوصيل والتشغيل، فهو يتيح إمكانية ربط المستخدمين بنقطة الاتصال الساخنة والنطاق الترددي ذي الإشارة الأكثر قوة، مع تحسين قنوات الواي فاي لضمان قوة الاتصالات في مختلف أرجاء المنزل.

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://consumer.huawei.com/ae-en/

وللحصول على تحديثات منتظمة حول ’هواوي لأعمال المستهلكين‘، يرجى متابعتنا على الصفحات التالية:

فيسبوك: http://facebook.com/HuaweiDevice

تويتر: https://twitter.com/HuaweiArabia

يوتيوب: http://youtube.com/HuaweiArabia

إنستاجرام: https://instagram.com/huaweiarabia

للاستفسارات الإعلامية:

ماريا أوجارام

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: g[email protected]

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