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تعاون روسى إماراتى لتصنيع طائرة ركاب فوق صوتية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، أن بلاده معنية بالتعاون مع دولة الإمارات فى مجال تصميم و تصنيع طائرة الركاب الفاخرة فوق الصوتية من طراز (تو – 160).

وقال منتوروف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء "إن الإمارات تستثمر أموالها فى المشروع الذى يقضى بإنتاج الطائرات الجاهزة تماما لتقوم بتسويقها"، مضيفا أن مثل هذا الطائرة التى تتسع من 16 إلى 19 راكبا يمكن أن ترى النور بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن سرعة الطائرة قد تبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف كيلومتر فى الساعة.

وأكد وزير الصناعة أن تصميم وتصنيع طائرة الركاب فوق الصوتية يتماشى تماما مع أهداف المشروع القومى الروسى "التكامل الدولى وتصدير المنتجات".

يذكر أن طائرة "تو-160" هى طائرة عسكرية استراتيجية يتم تحديثها حاليا فى وزارة الدفاع الروسية، حيث اقترح الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضى أثناء زيارته الميدانية لشركة "توبوليف" المصنعة لتلك الطائرات بتحويل الطائرة العسكرية إلى مدنية فاخرة تتسع لعدد محدود من الركاب.

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وكان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد شهدا أمس مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتى تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذى بدأ أمس زيارة للإمارات.

 

 

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