شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: هناك ضغوط غربية لنقل معتقلى داعش إلى السجون العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر سياسى عراقى، إن هناك ضغوطًا غربية بهدف نقل معتقلى داعش إلى العراق، محذرًا من فرارهم حتى لا تكون الأراضى العراقية مقصدهم الأول.

وأضاف المصدر - وفقًا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء "أن دولًا غربية تضغط منذ يومين؛ بهدف الموافقة على نقل معتقلى (داعش) إلى العراق"، موضحًا أن الحكومة ستنظر فى هذا الموضوع.

وتابع قائلًا: "أن هناك خطرًا من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضى العراقية هى مقصدهم الأول".

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وأشار إلى أن هناك جوانب عدة منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالى من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم فى السجون العراقية، رغم أن الدول التى تمتلك سجناء من (داعش) لدى قوات سوريا الديمقراطية قدمت عروضًا للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة بأسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل، نفى مستشار الرئيس العراقى برهم صالح موافقة الأخير على نقل 13 ألف داعشى إلى العراق، مشيرًا إلى أن صالح رفض أن تكون أرض العراق مكبًا لما تبقى من (داعش) تحت أية ذريعة.