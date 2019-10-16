شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن سجناء بالكويت بمناسبة عودة أمير البلاد بعد رحلة علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا، بناءً على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمناسبة عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح من أمريكا بعد رحلة علاج.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن هذه اللفتة الكريمة تأتي إيماناً من وزير الدفاع بمشاركة أبنائه العسكريين ذويهم فرحة وصول أمير البلاد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالنجاح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب الأمير "عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودته إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".