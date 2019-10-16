شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 948 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 948 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 413 لاجئًا (منهم 124 امرأة و210 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 535 لاجئًا (منهم 161 امرأة و273 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار البيان، إلى أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفًا أن وحدات سلاح المهندسين السورى قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 2.0 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.