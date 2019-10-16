التعاون الإسلامي": نقف مع لبنان في "محنة"حرائق الغابات

جدة/ الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، عن "مشاعر الأسى "إزاء اندلاع سلسلة من الحرائق في قضاء الشوف التابع لمحافظة جبل لبنان.

وأكدت في بيان على "وقوف المنظمة مع حكومة وشعب لبنان في هذه المحنة"، مشددة على التعاطف مع الأسر المتضررة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

ونشبت فجر الثلاثاء، حرائق في مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي البلاد.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها"، دون تحديد أي أضرار محتملة.

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