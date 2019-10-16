"تيكا" تقدّم شحنة أدوية لمستشفيات غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

قدّمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" (تابعة لمجلس الوزراء التركي)، الأربعاء، شحنة من الأدوية، للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت "تيكا"، في تصريح تلقّت وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن الشحنة تتضمن 7 أصناف من الأدوية، مخصصة للمستشفيات فقط.

وتابعت:" هذه الشحنة جاءت تلبية لطلب عاجل من المستشفيات، جراء النقص الذي تعاني منه".

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وبيّنت أن تلك الأدوية تتنوع ما بين الأدوية التي لها علاقة بالجهاز الهضمي، وأخرى خاصة بالعمليات وأمراض القلب.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث تقول وزارة الصحة، في أحدث تقاريرها، إن هذه الأزمة تمر في مراحل صعبة دون وجود حلول قريبة.

وبحسب الوزارة، فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.