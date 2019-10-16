واشنطن: انتخابات تونس خطوة مهمة على طريق الدّيمقراطية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

اعتبرت الولايات المتحدة، انتخاب التونسيين لرئيس جديد، يمثل "خطوة مهمة على طريق الديمقراطية في تونس".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الثلاثاء، هنأ فيه الشعب التونسي على انتخابه قيس سعيد، رئيسا جديدا للبلاد.

ونص البيان على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون طويل الأمد بين البلدين".

وعبّر الوزير الأمريكي عن إعجابه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، التي "عززت ثقة الناخبين في النظام الانتخابي".

Advertisements

يشار أن الانتخابات ظلت في تونس ولعقود، تحت إشراف وزارة الداخلية، لتأتي الثورة وتساهم في إرساء هيئة عليا مستقلة تشرف على العملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، وليبيا، واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.