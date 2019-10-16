من تل أبيض السورية.. الجيش التركي يردّ التحية لمنتخب بلاده

أنقرة / الخليج 365

رد عناصر الجيش التركي، من مدينة تل أبيض السورية، التحية العسكرية التي وجهها لهم لاعبو المنتخب الوطني لبلادهم ورياضيون آخرون حققوا نجاحات في المجالات المختلفة خلال الأيام الأخيرة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، تغريدة عبر حسابها على تويتر، تتضمن مقطعا مصورا يحتوي على رسالة من قوات "الكوماندوز" لدى الجيش التركي، والمشاركة في عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتضمن المقطع المصور مشاهد مختلفة لرياضيين أتراك يؤدون التحية العسكرية في بطولات رياضية مختلفة، تعبيرا عن دعمهم لجنود بلادهم المشاركين في عملية "نبع السلام."

ويضم المقطع أيضا مشاهد لجنود من القوات الخاصة التركية، يردون على تحية الرياضيين الأتراك، ويهنئون المنتخب الوطني وباقي الرياضيين في النجاحات التي حققوها.

ويختتم الجنود الأتراك في المقطع، رسالتهم بالقول: "سلام لكم (للرياضيين) ولجميع شعبنا من تل أبيض. كوماندوز."

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وعقب تسجيل هدف الفوز على ألبانيا وهدف التعادل مع فرنسا، أدى لاعبو المنتخب التركي التحية العسكرية تعبيرا عن إهدائهم الهدفين للجنود المشاركين في عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

كما أدى التحية العسكرية أيضا، رياضيون أتراك حققوا نجاحات في مختلف المجالات الرياضية خلال الأيام الأخيرة.

وتتواصل العملية التي أطلقتها تركيا استنادا إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، و"حق الدفاع المشروع عن النفس" الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في إطار احترام وحدة أراضي سوريا.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.