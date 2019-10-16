واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران

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الخليج - رويترز
قالت واشنطن، إنها شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في 14 سبتمبر ، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤولين أميركيين.
وقال المسؤولون إن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.
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