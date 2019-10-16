القتل تعزيراً بجانٍ نحر أختيه

الخليج - واس أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. وجاء في البيان:”أقدم / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي – سعودي الجنسية – على قتل أختيه / مها و/ نوف و / عايد عبدالمجيد محمد – سوري الجنسية -، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتلة تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأربعاء ببريدة بمنطقة القصيم”. انشر الخبر :

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