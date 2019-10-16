إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة

صحيفة الخليج الالكترونية طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل. وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه. انشر الخبر :

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