شركة هواوي تكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

فون

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة هواوي Huawei النقاب عن هاتفها القابل للطي Mate X في مؤتمر الهواتف النقالة MWC 2019، ولكن تم تأخير طرحه في السوق لمعالجة بعض المشاكل في الشاشة.



وكان من المقرر إطلاق الهاتف في شهر مايو/أيار الماضي، لكن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فرضت على الشركة الصينية خيار التأجيل خوفا من مبيعات تخيب الآمال.

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ووعد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الأسابيع القليلة الماضية، بأن يصل الجهاز في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والآن التقارير تؤكد أن ريتشارد يو سيلتزم بالوعد.

وذكر موقع GSMArena التقني أن شركة هواوي تعمل على إنتاج ضخم للهاتف بعد عدة تحسينات طالت المظهر الخارجي والمكونات الداخلية.

كما قامت هواوي بتأجيل إطلاق الهاتف لتجنب المشاكل التي ظهرت في شاشة هاتف سامسونج جالاكسي فولد، حيث عملت على ضبط متانة الشاشة القابلة للطي.

وتم الإعلان عن الجهاز بسعر 2250 دولارا أمريكيا، وبحسب التسريبات فإن الهاتف سيأتي بأحدث معالجات هواوي Kirin 990 التي أعلنت عنه هواوي الشهر الماضي.