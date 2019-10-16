الأربعاء 16 أكتوبر 2019 شركة آيزو تكشف عن شاشتها Foris Nova الجديدة متابعات_الخليج 365 كشفت شركة آيزو “Eizo” عن شاشتها Foris Nova الجديدة بتقنية OLED، والتي يقتصر إنتاجها على 5 آلاف نسخة فقط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن شاشتها Foris Nova الجديدة تظهر بقياس 6.21 بوصة، كما تتمتع بدقة 3840×2160 بيكسل، ودرجة سطوع 330 قنديلة/م2، ونسبة تباين 1:0000001. Advertisements وقالت وكالة الأنباء الألمانية تمتاز الشاشة بزمن استجابة يبلغ 04.0 مللي ثانية، كما أنها تغطي نطاق الألوانBT.2020 بنسبة تصل إلى 80%. وتستقبل الشاشة إشارات الصور عبر منفذي HDMI، كما يمكن أيضا تشغيل إشارات HDR10. كما تم تجهيز الشاشة بسماعتين بقدرة 1 وات، ومخرج لسماعة الرأس. ولم تفصح آيزو عن موعد طرح أو سعر الشاشة Foris Nova الجديدة.

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