تويتر يعدل قواعد النشر للزعماء السياسيين بسبب تغريدات ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن موقع التواصل تويتر الثلاثاء عن خططه لتحديث قواعد النشر على الموقع من قبل الزعماء السياسيين في العالم، خاصة إذا غرد أحدهم بما ينتهك قواعد النشر على الموقع.

وتتزايد الضغوط على تويتر لوقف تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يعتبرها كثيرون مثيرة للكراهية بين الشعوب والطوائف وربما تحض على أعمال العنف المجتمعي.

وكان الموقع أعلن في يونيو الماضي أنه لن يحذف تغريدات الشخصيات السياسية الرئيسية التي تنتهك قواعد النشر على الموقع إذا رأى تويتر أنها تصب في المصلحة العامة.

لكن الضغوط تتصاعد على تويتر منذ ذلك الحين، لذا سيعلن قريباً عن تحديث لتلك القواعد التي أعلنها في يونيو.

ومن بين التحديثات أن يضع تويتر علامة على التغريدات التي تخالف قواعد النشر بحيث لا يمكن للمتابعين أن يسجلوا «إعجاب» أو يتمكنوا من مشاركة التغريدة.