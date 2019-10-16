بوتين يدعو أردوغان لزيارة روسيا مع زيادة الانتقادات للهجوم على سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة موسكو «في الأيام القادمة»، وسط تزايد الانتقاد الدولي للهجوم التركي على شمال شرقي سوريا الذي يتصدى له المقاتلون الأكراد.

وحسب بيان للكرملين أكد الرئيسان «ضرورة منع وقوع مواجهة بين وحدات تركية وسورية» في شمال سوريا.

وخلال المحادثة الهاتفية التي جاءت بمبادرة من تركيا، أكد الرئيسان أيضاً رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السورية، وفق بيان الكرملين، وأشار بوتين خلال الاتصال الهاتفي إلى مخاوف بشأن «سعي إرهابيين إلى الفرار والتسلل إلى دول مجاورة».

ومن جهته، أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن زيارة الرئيس التركي لموسكو قد تحدث قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والثلاثاء بدأ الجيش السوري بالانتشار في بعض المناطق التي كانت خارج سيطرتهم في شمال سوريا، في أعقاب اتفاق بين الأكراد ودمشق لصد الهجوم التركي، وقتل عسكريان في الجيش السوري الثلاثاء وأصيب آخرون نتيجة استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها لمواقعهم شرق عين عيسى، البلدة الواقعة في شمال سوريا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت الحكومة السورية قبل يومين نشر قواتها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في إطار اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، وذلك من أجل التصدي للتوغل الذي بدأته تركيا في المنطقة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وشهدت المنطقة الثلاثاء معارك عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» من جانب آخر، وذكر المرصد أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 21 من الوحدات التركية، وتسعة عناصر من «قسد»، التي يقودها الأكراد.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً الأربعاء حول الهجوم التركي على سوريا، هو الثاني خلال أسبوع.