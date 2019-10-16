شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرب عن سعادته بلقاء المنصوري والنيادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الإتحادية على هامش الزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين حرصا على الترحيب به في دولة الإمارات وتحيته باللغة الروسية، معرباً عن سعادته بلقائهما، متمنياً لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية في خدمة بلدهما والاسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.

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