مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يزور دمشق ويجري محادثات مع وليد المعلم

وقالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة ما ذكرته "رويترز".

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ولفتت "رويترز" إلى قول دبلوماسيين إنه من المتوقع أن يتحدث بيدرسن عن التوغل التركي في شمال شرقي سوريا، الذي بدأ قبل أسبوع.

وأوضحت أنه جرى التخطيط لزيارة المبعوث الأممي، لبحث التجهيزات الأولى لاجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".