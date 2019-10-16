أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف

سوتشي - موسكو. وقال اللواء للصحفيين على هامش الاجتماع الثامن عشر للأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون في الدول الشريكة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في شمال سوريا، التمثيل الكردي بشكل رئيسي هو من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، والذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف".
وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، أمس الاثنين، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمالي البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.
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