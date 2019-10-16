لعبة فورتنايت تنطلق بخريطة جديدة في موسمها الحادي عشر

دبي - بواسطة محمد فارس © Epic Games

بعد أقل من يومين من حدوث اصطدام بنيزك ضخم داخل لعبة فورتنايت الموسم العاشر، وابتلاع ثقب أسود لخريطة اللعبة بالكامل، تعود اللعبة للظهور بعد تدشين موسمها الـ 11، أو ما يعرف بـ الفصل الثاني، وبدأ اللاعبون التكيف مع خريطة جديدة تماما للعبة، وتحديث طريقة اللعب.

كان بث اللعبة على الإنترنت قد توقف اعتبارا من مساء يوم الأحد، واستُبدل ببث مباشر لثقب أسود على صفحتها على موقع تويتر، مع نشر فيديو ترويجي للموسم الجديد للعبة.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون شيئا عن اللعبة، تسمح لعبة "فورتنايت" لما يصل إلى 100 لاعب للقتال بشكل فردي أو كجزء من فريق، ليكون آخر من يصمد في ساحة تلك المعركة الافتراضية هو الفائز. © Epic Games الخريطة الجديدة للعبة

عندما توقفت اللعبة مساء الأحد، وصف بول تاسي، محرر الألعاب في مجلة فوربس، الحدث بأنه "نهاية مرحلة".

وتوقع جمهور اللعبة خاتمة درامية للموسم العاشر الذي بدأ في أغسطس/آب الماضي.

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وكانت شركة ألعاب "إيبك جيمز"، التي تمتلك لعبة فورتنايت، قد أكدت أن حدث "النهاية" سيكون يوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول. © Fortnite/Twitter ظهر ثقب أسود على حساب اللعبة على موقع تويتر لمدة يومين بعد انتهاء الموسم العاشر منها

بدأ العد التنازلي للعبة من خلال صاروخ أُطلق من منصة صواريخ "داستي بوت".

وشاهد اللاعبون الذين كانوا متصلين بالإنترنت أثناء حدث "النهاية" حدوث انفجار لنيزك داخل اللعبة بدا أنه يمحو خريطة فورتنايت بكاملها.

وسُحب هؤلاء اللاعبون إلى فجوة كبيرة، ثم ظهر على الشاشة أنها ثقب أسود في المنتصف.

واجتذب الفيديو الترويجي للموسم الجديد للعبة "فورتنايت الفصل 2" ما يزيد على 700 ألف مشاهدة خلال أقل من ساعتين على موقع تويتر.