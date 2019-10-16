بالفيديو: حوادث سير وانزلاقات بفعل الأمطار في القطرانه

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تسببت الانزلاقات صباح الاربعاء، بحوادث سير على الطريق الصحراوي ومنطقة القطرانه. ووقع حادثي تدهور لشاحنتين على طريق القطرانه جنوبي المملكة بعد تعرضهما لانزلاقات اقرأ أيضاً : تحذيرات من الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار وشهدت بعض مناطق المملكة تساقطا للامطار منذ ساعات فجر الأربعاء، الامر الذي تسبب بازلاقات على بعض الطرق. ودعا موقع طقس العرب المواطنين الى ضرورة الانتباه من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار، صباح الأربعاء.

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