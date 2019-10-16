أردوغان: لن نعلن وقفا لإطلاق النار في شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية للرئيس التركي في تحد للعقوبات الأميركية، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب، رفضه وقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد أردوغان، الأربعاء، أن بلاده غير قلقة من العقوبات الأميركية، ولن تمتثل أبدا لطلب واشنطن بإعلان وقف لإطلاق النار في شمال سوريا، حيث تشن عملية عسكرية ضد فصائل كردية سورية تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية.

كذلك اعتبر الرئيس التركي دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج في شمال البلاد، بالتطور الغير "سلبي جدا" بالنسبة لأنقرة طالما أن السيطرة على هذه المدينة لم تعد بأيدي الوحدات الكردية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أردوغان قوله للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان "إنهم يطلبون منا أن نعلن وقفا لإطلاق النار. لا يمكننا أبدا أن نعلن وقفاً لإطلاق النار".

شاهد الفيديو: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

مقدم من euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: ساحرات يجدفن قبالة سواحل فلوريدا توجهت مجموعة من الأشخاص للاحتفال بالقمر في فلوريدا بطريقة غريبة بعض الشيء. ساحرات على سطح الماء، هكذا بدا المشهد عند غروب الشمس حيث ارتدت المشاركات أزياء الساحرات وجدفن على طول الخط الساحلي قبالة فلوريدا كيز، قرب مدينة ماراثون، حتى غروب الشمس الأحد 13 تشرين الثاني أكتوبر. شارك في هذا الحدث ما يقرب من عشرين مجدفة، بعضهن على ألواح التجديف وأخريات في قوارب الكاياك. للمزيد على يورونيوز: شاهد: نشطاء يحتجون أمام "بلاك روك" في لندن لأجل المناخ "مشكلة بطاطا" بين بوغوتا وبروكسل شاهد: الإمساك بكوبرا طولها 4 أمتار ووزنها 15 كيلوغراماً في تايلاند Euronews (Ar)

"أوشن فايكينغ" تنقذ 176 مهاجراً بينهم أطفال وتنتظر قبالة لامبيدوزا الإيطالية أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 176 مهاجراً من البحر المتوسط على مدى يومين، السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر والأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر. وأظهرت لقطات صورها عاملون على متن السفينة خطوات عملية الإنقاذ، وتوجه مراكب الإنقاذ نحو القوارب المطاطية المكتظة بالمهاجرين. وتمكنت طواقم الإنقاذ من إيجاد مهاجرين على بعد 80 كيلومتراً من السواحل الليبية بالقرب من حقل نفطي، وإنقاذ 74 مهاجراً بينهم ستة أطفال، في عملية أولى في حين تمكنت من إنقاذ نحو 120 مهاجراً، بينهم 12 امرأة وتسعة أطفال، كانوا على بعد 65 كيلومتراً من السواحل الليبية خلال العملية الثانية. السفينة التي تديرها المنظمتان الفرنسيتان أطباء بلا حدود "Médecins Sans Frontières (MSF)" وإس أو إس المتوسط "SOS Méditerranée"، ليس من الواضح بعد أين ستكون وجهتها النهائية وأين ستنزل الركاب من على متنها. حالياً توجد السفينة على مقربة من شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. للمزيد على يورونيوز: شاهد: السلطات الإيطالية تنقل جثامين 13 مهاجرا قضوا غرقا قبالة لامبيدوزا توقيف قرابة مليون مهاجر غير شرعي خلال عام في الولايات المتحدة أربع دول أوروبية تدعو إلى تقاسم عبء المهاجرين دون جذب المزيد منهم Euronews (Ar)

إنقاذ مئات الطلاب بعد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي بمدرسة إسلامية في نيجيريا أعلنت الشرطة في شمال نيجيريا الاثنين إنقاذ أكثر من 300 شاب من مدرسة داخلية إسلامية حيث تم تقييدهم والاعتداء عليهم جنسيًا، في ثاني عملية من هذا النوع في غضون شهر. وداهم فريق الشرطة المدرسة في داورا بولاية كاتسينا بعدما فرّ بعض الطلبة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ما يتعرض له الشباب في المدرسة. وقال رئيس شرطة كاتسينا سانوسي بوبا للصحافيين في داورا إنه تم تقييد وتعذيب الشباب. وصرّح "علمنا أن عدد المحتجزين هنا يتجاوز الـ300 وثاروا بسبب المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها". وأضاف أن "بعضهم تمكن من الهرب بينما بقي 60 منهم في الداخل"، مشيراً إلى أنه عثر على بعضهم مقيدين. وأفاد بوبا أن المدرسة تأسست على أيدي رجل دين مسلم هو بلّو ماي ألماجيراي قبل 40 عامًا وأنه سلّم إدارتها لاحقًا إلى نجله. وأوضح أن المسجّلين فيها هم طلاب أحضرتهم عائلاتهم ليتعلموا القرآن ويتلقوا العلاج من الإدمان على المخدرات وغيره. وقال مسؤول الشرطة إن الطلبة ينتمون إلى مناطق مختلفة من نيجيريا والنجير. وبحسب بوبا، تعرّض الطلبة إلى "ظروف غير إنسانية" إذ كشف بعضهم أن أساتذتهم مارسوا الجنس معهم. وأكد أن الشرطة ستنسق مع حكومة الولاية للتحقق من هوياتهم والتواصل مع عائلاتهم لإعادتهم. وتعهّد بأن يتم توقيف ومحاسبة المسؤول عن المدرسة وأساتذته الذين فروا خلال عملية الدهم. والشهر الماضي، حررت الشرطة في ولاية كادونا القريبة أكثر من 300 طالب من مدرسة داخلية تعرضوا لاعتداءات مشابهة. ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات. للمزيد على يورونيوز: 16 قتيلاً بينهم 11 جنديا في 3 أيام من الهجمات "الجهادية" في نيجيريا تعرف على "بيت الرعب".. المدرسة القرآنية في نيجيريا من التعلم إلى التعذيب والإغتصاب تنظيم الدولة يقول إنه قتل 13 جنديا نيجيريا في هجمات مختلفة Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO اليوم الثامن: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وأضاف "لا يمكننا أن نعلن وقفا لإطلاق النار قبل أن تقضي تركيا على أي وجود للتنظيم الإرهابي قرب حدودها"، في إشارة إلى الوحدات الكردية.

ونشرت تصريحات أردوغان بعيد إعلان البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيلتقي في أنقرة الخميس الرئيس التركي لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار" تحت طائلة تشديد العقوبات الاقتصادية على بلاده.

من جهته أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نائبه سيهدّد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأميركية على تركيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.