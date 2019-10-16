"مناورة" أميركية جديدة مع أكراد سوريا: علاقتنا قوية جدا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تركيا تشن حربا على القوات الكردية في سوريا بعد نحو أسبوع من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية، في الحرب ضد "داعش".

وقال المسؤول الكبير للصحفيين طالبا عدم الكشف عن اسمه، الثلاثاء: "سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديمقراطية، حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال شرقي سوريا".

ومنذ أسبوع يشن الجيش التركي هجوما على "وحدات حماية الشعب"، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لإبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.

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وفي ظل الهجوم التركي أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرقي سوريا، والبالغ عديدها حوالى ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على حوالى 150 جنديا أميركيا ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون: "سنحافظ على موقع التنف الذي سيسمح لنا على الأرجح بمواصلة هذه المهمة في الجنوب. قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا مهما، وأعتقد أنهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة القتال ضد داعش في سوريا".

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: ساحرات يجدفن قبالة سواحل فلوريدا توجهت مجموعة من الأشخاص للاحتفال بالقمر في فلوريدا بطريقة غريبة بعض الشيء. ساحرات على سطح الماء، هكذا بدا المشهد عند غروب الشمس حيث ارتدت المشاركات أزياء الساحرات وجدفن على طول الخط الساحلي قبالة فلوريدا كيز، قرب مدينة ماراثون، حتى غروب الشمس الأحد 13 تشرين الثاني أكتوبر. شارك في هذا الحدث ما يقرب من عشرين مجدفة، بعضهن على ألواح التجديف وأخريات في قوارب الكاياك. للمزيد على يورونيوز: شاهد: نشطاء يحتجون أمام "بلاك روك" في لندن لأجل المناخ "مشكلة بطاطا" بين بوغوتا وبروكسل شاهد: الإمساك بكوبرا طولها 4 أمتار ووزنها 15 كيلوغراماً في تايلاند Euronews (Ar)

"أوشن فايكينغ" تنقذ 176 مهاجراً بينهم أطفال وتنتظر قبالة لامبيدوزا الإيطالية أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 176 مهاجراً من البحر المتوسط على مدى يومين، السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر والأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر. وأظهرت لقطات صورها عاملون على متن السفينة خطوات عملية الإنقاذ، وتوجه مراكب الإنقاذ نحو القوارب المطاطية المكتظة بالمهاجرين. وتمكنت طواقم الإنقاذ من إيجاد مهاجرين على بعد 80 كيلومتراً من السواحل الليبية بالقرب من حقل نفطي، وإنقاذ 74 مهاجراً بينهم ستة أطفال، في عملية أولى في حين تمكنت من إنقاذ نحو 120 مهاجراً، بينهم 12 امرأة وتسعة أطفال، كانوا على بعد 65 كيلومتراً من السواحل الليبية خلال العملية الثانية. السفينة التي تديرها المنظمتان الفرنسيتان أطباء بلا حدود "Médecins Sans Frontières (MSF)" وإس أو إس المتوسط "SOS Méditerranée"، ليس من الواضح بعد أين ستكون وجهتها النهائية وأين ستنزل الركاب من على متنها. حالياً توجد السفينة على مقربة من شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. للمزيد على يورونيوز: شاهد: السلطات الإيطالية تنقل جثامين 13 مهاجرا قضوا غرقا قبالة لامبيدوزا توقيف قرابة مليون مهاجر غير شرعي خلال عام في الولايات المتحدة أربع دول أوروبية تدعو إلى تقاسم عبء المهاجرين دون جذب المزيد منهم Euronews (Ar)

إنقاذ مئات الطلاب بعد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي بمدرسة إسلامية في نيجيريا أعلنت الشرطة في شمال نيجيريا الاثنين إنقاذ أكثر من 300 شاب من مدرسة داخلية إسلامية حيث تم تقييدهم والاعتداء عليهم جنسيًا، في ثاني عملية من هذا النوع في غضون شهر. وداهم فريق الشرطة المدرسة في داورا بولاية كاتسينا بعدما فرّ بعض الطلبة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ما يتعرض له الشباب في المدرسة. وقال رئيس شرطة كاتسينا سانوسي بوبا للصحافيين في داورا إنه تم تقييد وتعذيب الشباب. وصرّح "علمنا أن عدد المحتجزين هنا يتجاوز الـ300 وثاروا بسبب المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها". وأضاف أن "بعضهم تمكن من الهرب بينما بقي 60 منهم في الداخل"، مشيراً إلى أنه عثر على بعضهم مقيدين. وأفاد بوبا أن المدرسة تأسست على أيدي رجل دين مسلم هو بلّو ماي ألماجيراي قبل 40 عامًا وأنه سلّم إدارتها لاحقًا إلى نجله. وأوضح أن المسجّلين فيها هم طلاب أحضرتهم عائلاتهم ليتعلموا القرآن ويتلقوا العلاج من الإدمان على المخدرات وغيره. وقال مسؤول الشرطة إن الطلبة ينتمون إلى مناطق مختلفة من نيجيريا والنجير. وبحسب بوبا، تعرّض الطلبة إلى "ظروف غير إنسانية" إذ كشف بعضهم أن أساتذتهم مارسوا الجنس معهم. وأكد أن الشرطة ستنسق مع حكومة الولاية للتحقق من هوياتهم والتواصل مع عائلاتهم لإعادتهم. وتعهّد بأن يتم توقيف ومحاسبة المسؤول عن المدرسة وأساتذته الذين فروا خلال عملية الدهم. والشهر الماضي، حررت الشرطة في ولاية كادونا القريبة أكثر من 300 طالب من مدرسة داخلية تعرضوا لاعتداءات مشابهة. ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات. للمزيد على يورونيوز: 16 قتيلاً بينهم 11 جنديا في 3 أيام من الهجمات "الجهادية" في نيجيريا تعرف على "بيت الرعب".. المدرسة القرآنية في نيجيريا من التعلم إلى التعذيب والإغتصاب تنظيم الدولة يقول إنه قتل 13 جنديا نيجيريا في هجمات مختلفة Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO واشنطن تتهم بنكاً تركياً بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتابع: "أعتقد أنه ستكون هناك محادثات حول الطريقة التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على مواصلة القتال في سوريا".

وردا على سؤال عن انعدام ثقة المقاتلين الأكراد بالولايات المتحدة بعدما تخلت عنهم وتركتهم لقمة سائغة لتركيا، قال المسؤول في البنتاغون إن العلاقات بين الأكراد والجيش الأميركي لا تزال قوية بما يكفي لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وأضاف: "ما زلنا نتواصل على مستوى عال جدا وتربطهم علاقات قوية جدا بالجيش الأميركي. أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على هذه العلاقة".

ومن جهة أخرى، يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع‭‭ ‬‬الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين، في البيت الأبيض، الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا، حسبما قال مساعدون بالكونغرس.

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب زعيمة الديمقراطيين، ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولجنتي القوات المسلحة بالمجلسين.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء الكونغرس الأميركي، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بشأن قرار ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة كانت تقاتل تنظيم "داعش" بمساعدة الأميركيين.