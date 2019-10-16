شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يلتقى بوزير خارجية سوريا فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم في دمشق، اليوم، الأربعاء.

وذكر دبلوماسيون أن من المتوقع أن يتحدث بيدرسن عن التوغل التركى في شمال شرق سوريا الذي بدأ قبل أسبوع.

وجرى التخطيط لزيارة المبعوث لبحث التجهيزات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر تشرين الأول.