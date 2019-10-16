شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الهدايا المتبادلة بين ولى عهد أبوظبى والرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدايا، حيث أهدى ولى عهد أبوظبي محمد بن زايد الرئيس الروسى مجسم لقصر الحصن، مصمم بشكل فنى، والذى كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات.

وحسب قناة العربية، رد الرئيس الروسي على هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقر سيبيرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

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