رئيس الإمارات ونائبه و ولى العهد يهنئون الرئيس التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس التونسى المنتخب قيس سعيد، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية. وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا ببرقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيس التونسى المنتخب.

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