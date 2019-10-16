شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن السورية تنعى آخر سفير بالجامعة العربية: سوريا فقدت أشرس المدافعين عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت صحيفة الوطن السورية على صفحتها الأولى سفيرها يوسف أحمد السفير السورى السابق فى الجامعة العربية الذى توفى أمس، وقالت الصحيفة "فقدت سوريا أحد أشرس المدافعين عن مواقفها وقضاياها"

وتوفى يوسف أحمد مساء أمس بمشفى الشامي في دمشق، وكان عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزير والسفير السابق عن عمر يناهز ٧٢ عاماً بعد صراع مع المرض.

وبحسب الصحيفة، بدأ أحمد مسيرته السياسية في صفوف الحزب في سن مبكرة من حياته حيث تدرج حتى أصبح عضواً للقيادة المركزية للحزب عام ٢٠١٣ مسؤولاً عن مكتب التنظيم.

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الوطن السورية.

وعمل أحمد وزيراً للنقل ووزيراً للدولة وسفيراً لسورية في جامعة الدول العربية وشغل عدة مناصب حزبية خلال مسيرته.

وعرف الراحل بمواقفه الوطنية الصلبة ودفاعه الشرس عن سورية في المحافل العربية والدولية.

ولدى الأحمد ولدان ماهر ورشا وهو من مواليد عام ١٩٤٧، ونعت القيادة المركزية لحزب البعث وآل الفقيد الرفيق يوسف أحمد حيث سيوارى الثرى يوم الخميس القادم في قرية عين شقاق بمحافظة اللاذقية.