شركة كورسير الأمريكية تطلق سماعات رأس جديدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

سماعات رأس جديدة

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة كورسير الأمريكية Corsair سماعات رأس جديدة مخصصة للألعاب من سلسلة Void، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة Void RGB Elite Wireless وVoid RGB Elite USB وVoid Elite Surround، تتضمن مشغل الصوتيات نيوديميوم 50 ملم، والذي يوفر نغمات واضحة.

ومن خلال تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1 توفر سماعات الرأس الجديدة تجربة صوتية افتراضية متعددة القنوات.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعات الرأس Void الجديدة على ميكروفون متعدد الاتجاهات لتوفير جودة صوت فائقة، بالإضافة إلى تصنيع وسادات الأذن والقوس من الميموري فوم للحصول على تجربة استماع مريحة.

وتعمل سماعة الرأس Void RGB Elite Wireless لاسلكيا لمسافة 12 مترا عن طريق النطاق الموجي 2.4 جيجاهرتز، ويتم توصيلها بالحاسوب أو جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 16 ساعة.

ويتم توصيل سماعة الرأس Void RGB Elite USB بالحاسوب عن طريق منفذ التوصيل USB، وتتوافق السماعة Void Elite Surround مع العديد من الأجهزة المزودة بالمنفذ 3.5 ملم العام، وتتضمن باقة المرفقات أيضا محول USB يمكن استعماله مع الحواسيب.

وأعلنت كورسير أن سعر السماعتين Void RGB Elite USB وVoid Elite Surround يبلغ نحو 80 دولارا، في حين يبلغ سعر السماعة Void RGB Elite Wireless نحو 100 دولار.