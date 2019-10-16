مواصفات وأسعار هاتف Realme X2 Pro

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 هاتف متابعات_الخليج 365 كشفت شركة ريل مي Realme الصينية عن أحدث هواتف الجديدة Realme X2 Pro بمواصفات منافسة أبرزها كاميرا رباعية في الخلف.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.5 إنش بدقة عرض 1080 بيكسل تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% مع وجود مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. يتميز الهاتف بوجود كاميرا رباعية في الخلف بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية والعدسة الثانية بدقة 13 ميجابيكسل والعدسة الثالثة بدقة 8 ميجابيكسل والعدسة الأخيرة بدقة 2 ميجابيكسل. Advertisements أما الكاميرا الأمامية فتأتي ضمن ثقب على شكل دمعة بدقة 16 ميجابيكسل تتميز بخاصية Nightscapeللتصوير الليلي. يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 Plus يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت والتخزين الداخلي بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت. يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 50W. من المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني ابتداء من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يبدأ سعره بـ380 دولارا أمريكيا ويصل إلى 465 دولارا أمريكيا للنسخة الأرقى.

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