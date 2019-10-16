الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تعرف على أكبر ناقل للجراثيم

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن اليد تعد أكبر ناقل الجراثيم، إذ تتعرض اليد للجراثيم في المرحاض، وعند العطس، أو تحضير اللحوم النيئة، أو ملامسة الحيوانات، ويمكن لليد نقل الجراثيم إلى أي عضو تلمسه بعد ذلك.

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وأضاف المركز الألماني أنه عندما تلامس اليد الوجه، فإن الجراثيم قد تنتقل إلى الجسم عبر الأغشية المخاطية للفم، أو الأنف، أو العين مسببةً أمراضاً مُعدية مثل الإنفلونزا، وأمراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

ولتجنب هذا الخطر يجب غسل اليدين جيداً وبانتظام، تحت ماء جار وبمادة صابونية لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع أيضاً.

وبشكل عام، يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام، أو الإمساك بالأدوية، ومستحضرات التجميل، وبعد العودة إلى المنزل، وزيارة المرحاض، والسعال، والعطس، وتنظيف الأنف، وملامسة الحيوانات، والقمامة، وقبل وبعد تحضير الطعام، والتعامل مع المرضى، وعلاج الجروح.