احذر.. استعمال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي لساعات طويلة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

استعمال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي لساعات طويلة

متابعات_الخليج 365

حذر الدكتور برند كلادني من استعمال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، لساعات طويلة، خوفاً من إصابة الفقرات العنقية بشد عضلي فيما يعرف "بمتلازمة عنق الهاتف المحمول" Handy Neck Syndrome.

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وأوضح الاختصاصي في جراحة العظام الألماني أن الشد العضلي في الفقرات العنقية ينشأ بسبب الوضعية الخاطئة للرأس والمستمرة لمدة طويلة، مشيراً إلى أنه قد يمتد ليهاجم العمود الفقري بأكمله.

ولتجنب ذلك، ينصح كلادني بتجنب التحميل أحادي الجانب، والمستمر لمدة طويلة، مشيراً إلى أنه من الأفضل حمل الهاتف الجوال أو الجهاز اللوحي في مستوى ارتفاع الوجه، وخفض النظر بدل إمالة الرأس نحو الشاشة باستمرار.

وأضاف الطبيب الألماني أنه يمكن مواجهة الشد العضلي الخفيف بتمارين الإرخاء والسخونة، وممارسة الرياضات، التي تعمل على تقوية جذع الجسم مثل المشي باستخدام العصي، والركض والسباحة.

وفي حال الآلام الشديدة والمستمرة، يجب استشارة الطبيب.