الأربعاء 16 أكتوبر 2019

حقائق صادمة عن حالة التغذية في العالم

متابعات_الخليج 365

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الأربعاء، اليوم العالمي للأغذية تحت شعار "نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم"، بهدف التوعية بخطورة نمط الغذاء غير الصحي.



ونظام الغذاء الصحي هو الذي يلبي الاحتياجات الغذائية للأفراد عن طريق تقديم أغذية كافية، آمنة، مغذية، ومتنوعة تؤدي إلى حياة نشطة وتقلل من خطر الإصابة بالمرض.

ويشمل الغذاء الصحي الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأغذية المنخفضة الدهون والسكر والملح.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1980 قرارا باعتبار 16 أكتوبر/تشرين الأول موعدا للاحتفال بيوم الغذاء العالمي، بهدف تعزيز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي الصحي للجميع.

وتقدم "الفاو"، في أحدث تقاريرها، مجموعة من الحقائق بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال 2019، كالتالي:

تضخم عدد الجياع

1- ارتفاع أعداد الجياع حول العالم للعام الثالث.

2- معاناة 821 مليونا من الجوع المزمن خلال 2018، أي أن هناك زيادة قدرها 10 ملايين شخص مقارنة بالعام السابق، ما يعني أيضا أن هناك شخصا من بين كل 9 أشخاص حول العالم يعاني من الجوع.

3- الجوع له تأثير خاص على أفريقيا، إذ تعاني القارة السمراء من أعلى معدل جوع في العالم بواقع واحد من كل 5 أشخاص وبإجمالي 256.5 مليون.

4- في آسيا وصل عدد الجياع إلى 515 مليونا، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فبلغ 39 مليونا.

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الأمن الغذائي

5- يعاني 2 مليار شخص من مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.

6- فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى مقارنة بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أمريكا اللاتينية.

7- ارتفاع عدم المساواة في الدخل بعدد من الدول التي تعاني من الجوع، ما يُصعب على الفقراء والمستضعفين والمهمشين التعامل مع التباطؤ الاقتصادي، والحالة مقلقة للغاية في أفريقيا.

8- يعاني أكثر من 500 مليون شخص من نقص التغذية، ويعيش أكبر عدد منهم في آسيا، خاصة بلدان الجنوب، تليها أفريقيا التي تتحمل معها الحصة الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية.

9- يعاني 9 من كل 10 أطفال من التقزم في آسيا وأفريقيا.

10- يعاني 9 من كل 10 أطفال من الهزال بجميع أنحاء العالم.

11- يقبع ثلاثة أرباع الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في العالم بآسيا وأفريقيا، نتيجة استهلاك الوجبات الغذائية غير الصحية.

12- يعاني 1 من كل 8 أشخاص بالغين حول العالم من السمنة، بإجمالي 672 مليونا (13% من البالغين).

13- تزايد مشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول التي تزخر بمستويات عالية من عدم المساواة في الدخل، ليبلغ 3 أضعاف ما هو عليه في الدول الأخرى.

14- تضخم أزمة الأمن الغذائي في الدول ذات الدخل المنخفض، إذ ترتفع معدلات عدم المساواة لتصبح احتمالية حدوث انعدام للأمن الغذائي الحاد 20% مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط.

15- فرص التعرض لانعدام الأمن الغذائي تزيد بنحو 10% بين النساء مقارنة بالرجال.